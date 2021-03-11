В Госдуме предложили отменить обязательный техосмотр автомобилей

Лидер фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов считает, что нужно полностью отменить техосмотр для легкового транспорта.

Ранее в Совфеде выступили с инициативой о введении базового размера платы за техосмотр и ее ценовых пределов сверху и снизу. Полномочия по аккредитации операторов техосмотра и по ведению их реестра предлагается передать от Российского союза автостраховщиков Росаккредитации.

"Наша позиция неизменна: обязательный техосмотр - узаконенное вымогательство денег у автолюбителей, не имеющее ничего общего с безопасностью дорожного движения. Поэтому любые попытки усовершенствовать эту порочную систему ведут в тупик", - заявил Миронов, пишет РИА Новости.

Он напомнил, что в общем количестве ДТП доля аварий из-за неисправности автомобиля чуть выше 5%.

"Львиная доля автокатастроф и гибели людей связана с плохими дорожными условиями, но об этом в ГИБДД упорно молчат, как и том, кто конкретно понес наказания за безобразное состояние наших дорог", - отметил он.

По мнению Миронова, обязательный техосмотр для легкового транспорта, кроме такси и служебного парка, давно пора отменить. Это не отменяет того, что автовладельцы должны следить за технической исправностью своего транспорта.