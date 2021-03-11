Путин поручил отслеживать прибыль крупного бизнеса

Федеральная налоговая служба (ФНС) в течение года будет вести мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупного российского бизнеса. Соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

Также глава государства поручил ежеквартально докладывать ему, что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты.

Помимо этого, Путин обратил внимание на то, что российским компаниям необходимо использовать благоприятные возможности, которые складываются для них на глобальных рынках, чтобы запускать значимые для России проекты. "Прошу правительство оказывать максимальное содействие в реализации таких проектов", - цитирует президента ТАСС.