Адвокат Манукяна обратился в прокуратуру

Защита лидера объединенной армянской оппозиции Вазгена Манукяна обратится в Генпрокуратуру с заявлением о прекращении уголовного дела против политика. Об этом заявил его адвокат Арам Вардеванян.

Он сообщил, что защита не раз подавала ходатайство в орган следствия, который был отклонен без оснований. Сейчас то же самое заявление будет подано в прокуратуру. "Если прокуратура сумеет выдержать то давление, которое на нее оказывается, то она должна непременно удовлетворить наше ходатайство", – уверен юрист.

Вардеванян считает нонсенсом завершение предварительного следствия в столь сжатые сроки. Он предположил, что это была просьба тех, кто "заказал" Манукяна, сообщает "Спутник-Армения".

Адвокат подчеркнул, что свержение конституционного строя является растяжимым понятием, он не понимает, что имеют в виду следователи.

"Когда говорят, что Вазген Манукян призывал свергнуть власть, то хочу спросить, какую власть: исполнительную, законодательную, судебную? Манукян вообще не делал подобных призывов, инкриминируемые ему статьи предполагают наличие компонента насилия. Но в его выступлениях не было призывов к насилию", – сказал Вардеванян.

