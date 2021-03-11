Роскачетсво проверило эффективность масок

Согласно исследованиям, проведенным Роскачеством и Федеральным медико-биологическое агентством, все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует стопроцентной защиты.

В тестировании участвовали маски 14 торговых марок, девять из них производятся в России, пять – в Китае, сообщили в Роскачестве.

Уточняется, что лучший результат продемонстрировала маска из нетканого материала – она задерживает 43,8% вирусов, худший показатель – у респиратора KN95 FFP2 с клапаном ( пропускает 97% вирусов).

Таким образом, по словам экспертов, ни одна из масок не подходит для использования в "красной зоне", однако они могут применять в повседневной жизни.