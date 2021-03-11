Борющихся с коронавирусом медиков вакцинируют "Спутником V" в Армении

Медицинских работников в Армении прививают от коронавирусом российским препаратом "Спутник V". Об этом рассказала пресс-секретарь главы Минздрава Армении Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, вакцинация проводится среди сотрудников медцентров, занимающихся борьбой с коронавирусом, причем на добровольной основе и подаренными ранее Россией вакцинами "Спутнки V", передает "Арменпресс".

Хачатрян напомнила, что РФ в начале года подарила 2 тыс доз, которыми можно привить тысячу человек. Она добавила, что точное число вакцинированных медработников будет известно на следующей неделе.