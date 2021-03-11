Двухлетний ребенок стал жертвой ДТП в Дагестане (ВИДЕО)

ДТП, в котором погиб ребенок, произошло накануне в Дагестане. Сообщение о трагедии опубликовано на сайте ГУ МВД по региону.

В нем говорится, что примерно в 12:20, на 341-м километре автодороги "Астрахань-Махачкала", в Кизлярском районе, 25-летняя женщина, находясь за рулем Hyundai, наехала на препятствие. Она не справилась с рулевым управлением, и машину вынесло на полосу встречного движения, где она с грузовиком "КамАЗ", которым управлял 35-летний житель Левашинского района.

"В результате дорожно-транспортного происшествия, пассажир, 39-летняя жительница Цунтинского района, с различными травмами доставлена в больницу Кизляра. Двухлетний ребенок, который также находился в салоне автомашины, от полученных травм скончался на месте ДТП", - пояснили в управлении.

По факту аварии собран материал для вынесения процессуального решения.