Путин объявил о подготовке послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности сообщил о начале подготовки ежегодного послания главы государства Федеральному собранию.
"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", - сказал он.
Путин также отметил, что мнение представителей ведущих отечественных организаций и предпринимательских объединений в этой связи необходимо.
Вестник Кавказа
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