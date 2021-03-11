Путин объявил о подготовке послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности сообщил о начале подготовки ежегодного послания главы государства Федеральному собранию.

"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", - сказал он.

Путин также отметил, что мнение представителей ведущих отечественных организаций и предпринимательских объединений в этой связи необходимо.