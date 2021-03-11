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Минздрав Грузии: вакцинация будет добровольной

Минздрав Грузии: вакцинация будет добровольной

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о том, что вакцинация в стране будет проводиться на добровольных основаниях – каждый сам сможет выбрать ту вакцину, которой доверяет больше.

Глава ведомства уточнила, что выбирать придется из тех вакцин, которые поступят в страну. "Что касается компонента качества и различия между вакцинами, здесь главное признание вакцины со стороны  регулирующего органа, - пояснила она, передает Sputnik Грузия.

В частности, Тикарадзе отметила, что, когда у китайской вакцины тоже будет признание регулирующего органа, ее надежность не будет ставиться под сомнение.

Ранее сообщалось, что первая партия вакцины от коронавируса начнет поступать в Грузию с 13 марта.

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Вестник Кавказа

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