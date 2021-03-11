Ликвидированный в Дагестане бандит уже был судим за террористические преступления (ВИДЕО)

Уничтоженный сегодня в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевик был ранее судим, причем за преступления террористического характера, сообщается на официальной странице НАК РФ в соцсети "ВКонтакте".

В нем уточняется, что в результате КТО, проведенной органами ФСБ совместно с МВД, удалось пресечь подготовку террористического акта.

"По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.

На месте событий были найдены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также иные доказательства преступных намерений ликвидированного бандита.

Правовой режим КТО в Махачкале уже отменен.