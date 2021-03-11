Ликвидированный в Дагестане бандит уже был судим за террористические преступления (ВИДЕО)
Уничтоженный сегодня в ходе контртеррористической операции в Махачкале боевик был ранее судим, причем за преступления террористического характера, сообщается на официальной странице НАК РФ в соцсети "ВКонтакте".
В нем уточняется, что в результате КТО, проведенной органами ФСБ совместно с МВД, удалось пресечь подготовку террористического акта.
"По данным оперативного штаба НАК в Республике Дагестан, нейтрализованный бандит был ранее судим за террористические преступления и вынашивал намерение осуществить нападение на сотрудников правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.
На месте событий были найдены автомат, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство, а также иные доказательства преступных намерений ликвидированного бандита.
Правовой режим КТО в Махачкале уже отменен.
Вестник Кавказа
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