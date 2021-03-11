На Ставрополье отменят самоизоляцию для пенсионеров

Граждане Ставропольского края в возрасте от 65 лет в апреле смогут покинуть режим самоизоляции, сообщает пресс-служба губернатора региона.

На сайте отмечается, что текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация дает возможность смягчить ограничения для лиц в возрасте 65 лет и старше. "Губернатор Владимир Владимиров поручил проработать возможность отмены обязательной самоизоляции для этой категории граждан с 1 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Режим всеобщей самоизоляции, введенный в конце марта 2020 года в регионе, был отменен 11 июня прошлого года. Действующим он остается для пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.