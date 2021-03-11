Азербайджан засеивает освобожденные от мин поля Карабаха
Азербайджан впервые за почти 30 лет засеет освобожденные территории в Агдаме. В очищенных от мин селах Магсудлу, Сарыджалы, Агдамкенд и Исмаилбейли уже готовятся к весеннему посеву.
"В ближайшее время на территориях очищенных от мин сел Магсудлу, Сарыджалы, Агдамкенд, Исмаилбейли и др. начнется весенний посев", — рассказал Trend первый заместитель главы ИВ Агдамского района Аллахверен Алиев..
По его словам, в Агдамском районе очищены от мин и засеяны зерновыми культурами более 2 гектаров земель.
Агдамский район был освобожден из-под оккупации и возвращен Азербайджану Арменией по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября.
Вестник Кавказа
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