Главная » Новости

Вот как выглядит разрушенное оккупантами азербайджанское село Сараджыг (ВИДЕО)

Вот как выглядит разрушенное оккупантами азербайджанское село Сараджыг (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана показало, как выглядит освобожденное от армянской оккупации село Сараджыг Физулинского района. Фото и видео опубликованы на сайте ведомства.

Судя по ним, захватчики полностью разрушили этот населенный пункт: о том, что здесь когда-то жили люди, напоминают только руины домов, на которых уже выросли молодые деревца.

Единственная деталь, дающая надежду на возрождение села, - новенькая синяя табличка с его названием на азербайджанском языке, установленная на въезде.

595 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!