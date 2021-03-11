Вот как выглядит разрушенное оккупантами азербайджанское село Сараджыг (ВИДЕО)

Министерство обороны Азербайджана показало, как выглядит освобожденное от армянской оккупации село Сараджыг Физулинского района. Фото и видео опубликованы на сайте ведомства.

Судя по ним, захватчики полностью разрушили этот населенный пункт: о том, что здесь когда-то жили люди, напоминают только руины домов, на которых уже выросли молодые деревца.

Единственная деталь, дающая надежду на возрождение села, - новенькая синяя табличка с его названием на азербайджанском языке, установленная на въезде.