Еще 129 человек вылечились от коронавируса в Азербайджане

В Азербайджане за последние сутки 126 человек вылечились от коронавируса, выявлено 608 новых случаев заражения, скончались пять пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб при кабинете министров.

В целом с начала пандемии выявлено 238 383 случая заражения коронавирусом, 230 244 пациента вылечились, 3 262 - скончались.

За последние 24 часа было проведено 10 503 теста, в целом за все время пандемии - 2 682 116.