Путин: чиновники лечатся от COVID-19 отечественными лекарствами

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что перенесшие коронавирус российские чиновники и бизнесмены использовали отечественные средства.

Так, в ходе совещания у главы государства председатель "Деловой России" Алексей Репик сообщил о создании и производстве нескольких отечественных препаратов, которые эффективно применялись при лечении больных коронавирусной инфекцией нового типа. В ответ на это глава государства поблагодарил Репика за проделанную работу. "Действительно, вашими препаратами многие воспользовались, знаю, что и присутствующие на нашем совещании сегодня могли оценить качество этих препаратов, поскольку принимали их", - сказал президент России.