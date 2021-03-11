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"Р-Фарм" займется производством "Спутника V"

&quot;Р-Фарм&quot; займется производством &quot;Спутника V&quot;

Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" объявила о начале производства российский вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил основатель и председатель совета директоров "Р-Фарм" Алексей Репик.

"Самый масштабный в Европе технологический комплекс производственный, построенный в рекордно короткие сроки при поддержке правительства Москвы в особой экономической зоне "Технополис "Москва", уже сейчас выпускает первые серии вакцины", - приводит слова Репика РИА Новости.

Он добавил, что выпуск препаратов от инфекции на данный момент является основным проектом фармацевтической отрасли во всем мире.

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Вестник Кавказа

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