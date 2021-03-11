Берлускони призвал одобрить российский "Спутник V"

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони дал положительную оценку российскому препарату от коронавируса "Спутник V" и призвал ускорить темпы вакцинации в стране. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook .

"Разрешить чрезвычайную санитарную ситуацию можно только при вакцинации большей части населения. Это должно быть сделано до лета", — отметил Берлускони.

Он подчеркнул, что вакцина компании Pfizer подтвердила "выполнение всех своих обязательств", но есть перспективы на использование в Италии других препаратов, в том числе и российской вакцины.

"Также российского "Спутника", который высоко оценивается специалистами", — добавил он.