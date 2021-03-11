Азербайджан заказал 300 тысяч доз вакцины "Спутник V"

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал распоряжение о закупке вакцины "Спутник V". В соответствии с ним в течение шести месяцев в Азербайджан из России будут импортированы 300 тысяч доз российского препарата.

Как отметила в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель генерального директора агентства Trend Гюльнара Мамедзаде, решение Баку о закупке большой партии российской вакцины свидетельствует о высоком положительном уровне отношений России и Азербайджана. "Вакцины "Спутник V" достаточно хорошо себя зарекомендовала на международной арене, несмотря на определенные попытки принизить ее значение, ей было дано очень много положительных оценок. В этой связи Азербайджан принял решение начать прививки и российскими вакцинами", - прежде всего сказала она.

"Безусловно Азербайджан заинтересован в том, чтобы поставлять на территорию своей страны самые безопасные, самые качественные вакцины, а "Спутник V" зарекомендовала себя по многим качественным показателям, и спрос на нее постоянно растет. Также необходимо отметить и высокий уровень доверия между нашими странами: со стороны Азербайджана это, в том числе, проявление доверия к российским технологиям, и, покупая российскую вакцину, наша республика увеличивает число международных партнеров, отдавших ей предпочтение", - обратила внимание Гюльнара Мамедзаде.

"Таким образом, покупка "Спутник V" – это позитивное событие и для Азербайджана, который получит качественную вакцину, и для России, которая получит еще одно подтверждение тому, что ее вакцине доверяют. Недаром президент России недавно заявлял, что "Спутник V" – один из тех продуктов российских технологий, которыми РФ может гордиться и в плане научных изысканий, и в плане медицинских показателей. Так что мы имеем здесь ситуацию win-win для обеих стран", - заключила заместитель генерального директора агентства Trend.

Российская вакцина уже одобрена в около 45 странах мира, включая Аргентину, Венесуэлу, Мексику, Мьянму, Пакистан, Казахстан, Египет, Анголу, Ирак и Республику Конго. Из стран ЕС ее зарегистрировали – Словакия и Венгрия. По степени распространенности «Спутник V» уступает лишь британо-шведскому препарату AstraZeneca.

Ранее Италия подписала с Россией сделку о совместном производстве вакцины "Спутник V" под Миланом, а немецкие врачи дали ей высокую оценку.