Московский омбудсмен предложила ввести "четырехдневку" для женщин

Такое возможное нововведение, как четырехдневная рабочая неделя, будет актуально в первую очередь для женщин, об этом заявила московский уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева в ходе "круглого стола" о правах женщин.

"Сейчас депутаты активно обсуждают 4-дневную рабочую неделю для всех... Мне кажется очень правильным, я как омбудсмен поддержу четырехдневную рабочую неделю для женщин", - цитирует ее "Интерфакс".

Омбудсмен констатировала, что работать и параллельно хлопотать по дому - это серьезная нагрузка. Поэтому, по словам Потяевой, появление одного дня, когда женщина оставалась бы одна дома, а мужчина уходил на работу, стало бы очень важным, так что эту инициативу омбудсмен готова поддержать.