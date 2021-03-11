В Грузии объявили об ухудшении погодных условий

Со второй половины 11 марта до 13 марта в Грузии ожидаются осадки в виде снега, передает Национальное агентство окружающей среды.

12 марта в некоторых местах будет идти сильный снег. В высокогорье ожидаются туман и метель, а на море штормовое предупреждение.

Синоптики сообщают, что осадки могут вызвать значительное повышение уровня воды в водоемах и реках на западе Грузии, а в горной части страны могут образоваться оползни и лавины.

Также отмечается, что на дорогах могут возникнуть проблемы с передвижением из-за гололеда, лавиноопасности, метели и ухудшения видимости.

Стоит добавить, что снижение температуры и ухудшение погоды может негативно повлиять на фруктовые деревья и озимые посевы пшеницы.