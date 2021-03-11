Агрессивный житель Гурджаани по неосторожности убил дочь

Генпрокуратура Грузии ужесточила обвинение для 36-летнего жителя Гурджаанского района (Кахети) Зураба Шавлиашвили - теперь ему вменяется убийство по неосторожности своей 11-месячной дочери. Такое сообщение распространило надзорное ведомство.

Как установило следствие, 9 марта мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, при несовершеннолетнем ребенке нанес физическое оскорбление своей супруге и угрожал убить ее топором. Затем обвиняемый кинул топящуюся железную печь в жену, на руках которой была 11-месячная дочь, осознавая, что может причинить серьезный вред здоровью ребенка.

"Во время совершения преступления обвиняемый попытался насильно отобрать у жены ребенка. Насилие и безразличное отношение к исходу привели к смерти 11-месячного ребенка", - цитирует сообщение Sputnik Грузия.

В тот же день Шавлиашвили задержали 9 марта. Ему предъявлено обвинения по нескольким статьям УК Грузии, агрессору грозит лишение свободы на срок от семи до 10 лет. Гурджаанский районный суд избрал для него меру пресечения в форме ареста.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, по ее результатам пройдет обсуждение окончательной квалификации действий обвиняемого.