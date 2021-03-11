Катар надеется на регулярные встречи с Россией и Турцией по Сирии

Катар рассчитывает проводить трехсторонние переговоры с Россией и Турцией по сирийской проблематике регулярно. Такое намерение выразил глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани по итогам встречи в Дохе с коллегами из России и Турции.

"Мы надеемся, что такие встречи будут проводиться регулярно в атмосфере согласия и будут способствовать достижению поставленных целей", - сказал он.

Катарский министр отметил, что он и его коллеги из РФ и Турции "обратили внимание на страдания сирийского народа" и обсудили возможность предоставления Сирии гуманитарной помощи в соответствии с резолюцией СБ ООН.