Заболеваемость коронавирусом снижается в Дагестане

Врио главы Дагестана Сергей Меликов отметил снижение заболеваемости COVID-19 в регионе.

"На сегодняшний день заболеваемость на 100 тыс населения - 969 человек, среднесуточный темп прироста - 0,1%. Это самое низкое значение с начала текущего года", - приводит слова Меликова "Интерфакс".

Он также назвал вакцинацию основным путем борьбы с коронавирусной инфекцией.

"Вакцинация в Дагестане исключает тяжелые осложнения. Сегодняшняя вакцинация является безопасностью республики. И на 90% это зависит от присутствующих здесь руководителей органов власти", - сказал Меликов.