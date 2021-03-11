30 семей вынужденных переселенцев вернулись в восстановленные дома в Физулинском районе

Тридцать семей вынужденных переселенцев, временно живших в Баку, по личным обращениям вернулись на постоянное место жительства в Физулинский район. Об этом рассказали в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Дома этих семей, разрушенные еще во время первой Карабахской войны, по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева были построены заново.

В сообщении уточняется, что строительные работы были выполнены за счет средств, выделенных Комитету из госбюджета в прошлом году и сэкономленных ведомством.