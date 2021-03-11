Школьная котельная взорвалась в Казахстане

Котел взорвался в одной из школ в Акмолинской области Казахстана, об этом сообщают СМИ.

ЧП случилось в школе имени Абая сегодня в 13.10 по местному времени (10.10 мск), отметили в отделе внутренней политики Аршалынского района.

"Жертв и пострадавших нет. Ученики находились на дистанционном обучении", - цитирует сообщение ведомства Sputnik Казахстан.

Руководитель райотдела образования Мереке Молдахметов заявил, что причина взрыва пока не установлена. По его словам, до завтрашнего утра планируется устранить его последствия.

Известно, что котельная была расположена в пристройке к зданию школы, в результате взрыва частично обрушилась перегородка ненесущей стены между ними.