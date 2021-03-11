Названы сроки получения Грузией вакцины от коронавируса

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о том, что первая партия вакцины от коронавируса поступит в Грузию 13 марта. По словам министра, это будет вакцина AstraZeneca.

Глава здравоохранительного ведомства также отметила, что поставки вакцины в Грузию будут производиться в ускоренном темпе. "Дата перенесена на неделю раньше. У нас есть подтвержденная информация о том, что с субботы в Грузии начнется поэтапная поставка вакцин", - цитирует Sputnik Грузия.

Также Тикарадзе поблагодарила все компании и сотрудников республиканского Миздрава, работавших в этом направлении.