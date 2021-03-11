"Аэрофлот": Рынок авиаперевозок не восстановится раньше 2022 года

Рынок авиаперевозок не восстановится до допандемийного уровня раньше 2022 года, говорится в прогнозе замгендиректора по стратегии и маркетингу "Аэрофлота" Андрея Панова. К "доковидному" показателю удастся вернуться ко второму полугодию 2022 года - началу 2023 года.

"Мы верим в то, что это произойдет примерно во II полугодии следующего года либо в начале года после. Мы считаем, что летом этого года ситуация с внутренними перевозками будет не хуже, чем в 2019 году (...) Но международный трафик будет ниже", - сказал Панов.

По информации Росавиации, с началом пандемии коронавируса в 2020 году российские авиакомпании обслужили 69,2 млн пассажиров. Это на 46% меньше предыдущего года. В текущем году в Минтрансе ожидают увеличения пассажиропотока на 52% до 105 млн человек - это на 18% ниже, чем в допандемийном 2019 году.