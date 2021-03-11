Крымский министр культуры случайно выругалась на совещании

Служебное расследование проведут в отношении главы Минкультуры Крыма Арины Новосельской, позволившей себе нецензурную реплику во время селекторного совещания по видеосвязи. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов.

Мероприятие, на повестке которого была реализации инфраструктурных проектов, проходило сегодня. Во время него и случилось незапланированное включение Новосельской, которая использовала нецензурное выражение, чтобы выразить возмущение в связи со сбоями видеосвязи.

"Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Провести служебное расследование", - цитирует Аксенова РИА Новости.

Министр культуры сразу же выразила извинения за инцидент, пояснив, что у нее "машина отключилась".