Дни франкофонии проходят на территории Грузии

Грузия принимает Дни франкофонии, которые продлятся в течение марта. В рамках Дней пройдут различные мероприятия в школах и университетах страны. Об этом сообщается на сайте Французского института в Тбилиси.

Международный день Франкофонии – день французской культуры, который отмечается во всем мире 20 марта.

В этом году основная часть программы пройдет в онлайн-формате. посол Швейцарии в Грузии Патрик Франзен, отметил, что французский – один из международных языков, который приближает Грузию ко всему миру. "Знание иностранного языка позволяет нам иметь доступ к другому мышлению, культуре и цивилизации. Мы рады присоединиться к празднованию Дней франкофонии в Грузии", – цитирует дипломата Sputnik Грузия.