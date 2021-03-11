Пашинян вновь отправит президенту Армении прошение о назначении Давтяна

Аппарат премьер-министра Армении в ближайшее время повторно отправит ходатайство относительно назначения Артака Давтяна на пост начальника Генштаба президенту Армену Саркисяну. Об этом сообщает аппарат премьер-министра.

Напоним, что утром 11 марта президент вернул Николу Пашиняну его документ о назначении генерал-лейтенанта Артака Давтяна начальником Генштаба.

Прошение о назначении Давтяна премьер-министр отправил 10 марта, после истечения срока полномочий Оника Гаспаряна.