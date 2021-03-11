В Павлодарской области стартует массовая вакцинация от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции нового типа начинается в Павлодарской области Казахстана, сообщил исполняющий обязанности руководителя отдела стратегического развития организаций здравоохранения и инновационных технологий управления здравоохранения региона Ергалы Асылбек.

Ранее вакцина была доступна только медицинским работникам и педагогам.

Для проведения процедуры необходимо предварительно пройти врачебный осмотр. В том случае, если противопоказаний не выявлено, пациент будет включен в список для получения вакцины, передает Sputnik Казахстан.