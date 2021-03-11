Россия поможет Турции в налаживании связей с арабскими странами

Эта неделя оказалась весьма насыщенной на российско-турецкую повестку. В ее начале в Турции судили виновников в убийстве российского посла Андрея Карлова. Затем президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган запустили строительство третьего реактора АЭС «Аккую». Параллельно с этим в Катаре встретились главы МИД Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу, а сегодня они же провели трехстороннюю встречу с участием главы МИД Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани

9 марта в Турции состоялся долгожданный суд над виновниками в убийстве российского посла в Анкаре Андрея Карлова. Из 28 обвиняемых были оправданы шесть. Остальные получили реальные тюремные сроки, пять из них - пожизненные. Организатором преступления признан находящийся в США проповедник Фетхуллах Гюлен. Получивший 15 лет тюрьмы бывший офицер турецкой разведки Вехби Кюршад Акалин передавал гюленистам информацию об убийце Карлова 22-летнем Мевлюте Алтынташе с тем, чтобы завербовать его и подготовить к теракту. Другой бывший военный разведчик Хусейн Кётюдже, собиравший данные о наличии или отсутствии охраны у посла РФ и передавший эту информацию гюленистам, тоже получил 15-летний срок.

Реакция российской общественности на суд в Турции была весьма разная. Одним утверждают, что правительство Реджепа Тайипа Эрдогана использует суд для расправы над своими политическими противниками из числа сторонников Гюлена. Другие полагают, что гюленисты делают все, чтобы навредить турецкому президенту. Начав с попытки свергнуть его в 2015 году, в следующем году они нанесли удар по еще незажившим от ран сбитого бомбардировщика Су-24 российско-турецким отношениям.

У Кремля и МИД РФ свой взгляд на сей счет. Там довольны итогами суда над виновниками в убийстве Андрея Карлова. «Отдаем должное тому, что турецкое правосудие подвергло решительному осуждению этот террористический акт, жертвой которого стал выдающийся российский дипломат. Констатируем, что развитие двусторонних связей в последние годы дает основания полагать, что они прошли это тяжелое, в полном смысле слова беспрецедентное испытание», - говорится в заявлении министерства иностранных дел России.

На следующий день, 10 марта, под южнотурецким городом Мерсин началось строительство третьего энергоблока первой турецкой атомной электростанции «Аккую». Старт укладке первого бетона дали президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции. Турецкий лидер отметил, что возведение четвертого реактора АЭС начнется в 2022 году. Проект должен быть завершен в 2023 году к 100-летней годовщине основания Турецкой республики и обеспечит 10% потребностей Турции в электроэнергии. Успешная реализация АЭС «Аккую», по словам Путина, выведет на «качественно новый уровень» кооперацию Анкары и Москвы в сфере энергетики, а также посодействует «продвижению партнерства» двух стран и «укреплению дружбы» между их народами. Со своей стороны Эрдоган заметил, что тесный диалог между ним и Путиным, «моим уважаемым другом», важен не только для двусторонних контактов, но и для поддержания мира в Ливии, Нагорном Карабахе и Сирии. В этих вопросах он надеется на достижение «конкретных результатов при помощи турецко-российского диалога».

Пока Путин и Эрдоган запускали строительство третьего блока АЭС, в Катаре встретились министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу. Встреча прямо в аэропорту Дохи оказалась спонтанной. Туда Чавушоглу прилетел из Бишкека, а Лавров - из Эр-Рияда. Российский министр, приветствуя турецкого коллегу, пошутил «Где мой сувенир из Киргизии?», а потом поинтересовался, не смотрел ли Чавушоглу трансляцию запуска строительства «Аккую». На это турецкий дипломат ответил: «Чуть-чуть. Я уже должен был улетать из Бишкека, поэтому застал только кусочек». По словам Чавушоглу, два министра обсудили события в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.

Научный сотрудник сектора ИВ РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев полагает, что отношения двух стран настолько энергичны, что требуют постоянных контактов.

«На сегодняшний день российско-турецкая повестка сама по себе представляет очень насыщенный характер, начиная от международных вопросов, таких как Сирия, Ливия и Нагорный Карабах, до торгово-экономических и энергетических. Все они требуют усиленной координации и сверку часов. Поэтому встреча Лаврова и Чавушоглу в аэропорту Дохи и произошла. Чавушоглу возвращался из Центральной Азии, Лавров находился в ближневосточном турне», — сказал он в беседе с «Вестником Кавказа».

Комментируя сегодняшнюю трехстороннюю встречу глав МИД России, Турции и Катара, Гаджиева сообщил, что Россия могла бы сыграть посредническую роль в налаживании отношений между монархиями Персидского залива и связкой Катар-Турция: «Возможно, Турция и Катар хотели бы попросить Россию о таком посредничестве. Хотя у Катара начался процесс нормализации отношений с Саудовской Аравией и ОАЭ, все равно он движется не лучшим образом». Посреднические усилия Москвы не помешали бы Анкаре для нормализации связей и с Каиром, считает Гаджиев. Из-за разногласий по Ливии и месторождениям газа отношения Турции и Египта в прошлом году резко ухудшились, но в последний месяц наблюдаются попытки их восстановления.

Что касается Нагорного Карабаха, Сирии и Ливии, то «острой необходимости обсуждать их нет», ибо по ним существуют налаженные каналы связи, говорит тюрколог. Он исходит из того, что Эрдоган мог бы пойти на уступки по некоторым из этих тем взамен поддержки со стороны России в налаживании связей Турции с арабскими государствами.

«Турция сейчас понимает ограниченность своих возможностей в условиях, когда Саудовская Аравия, Эмираты и Египет к ней относятся недружественно, поэтому она хотела бы переломить ситуацию и пытается это сделать с помощью России. Других партнеров у Турции в настоящее время просто нет. Через кого она будет налаживать отношения с этими арабскими монархиями? Через США? Нет. Через Евросоюз? Тем более нет. У самой таких ресурсов нет. Через Китай? Тоже вряд ли. Поэтому единственный партнер, кто мог бы изменить ситуацию в положительном для Турции русле — это только Россия», — заключил Гаджиев.