Главная » Новости

Глава Минздрава Армении пояснила, почему не сделала прививку от коронавируса

(с) Минздрав Армении
(с) Минздрав Армении

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян пока не сделала прививку от COVID-19. Об этом она рассказала в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Когда чиновнице напомнили, что первым в стране прошел вакцинацию ее предшественник Арсен Торосян, что стало примером для остальных, она пояснила, что на данный момент не получена новая партия вакцины. Поэтому, подчеркнула министр, пока прививки делают только медработникам, к числу которых она не относится.

В будущем, заверила Аванесян, она обязательно подвергнется вакцинации сама и привьет своих родных и близких, пишет Sputnik Армения.

485 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!