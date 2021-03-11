Глава Минздрава Армении пояснила, почему не сделала прививку от коронавируса

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян пока не сделала прививку от COVID-19. Об этом она рассказала в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Когда чиновнице напомнили, что первым в стране прошел вакцинацию ее предшественник Арсен Торосян, что стало примером для остальных, она пояснила, что на данный момент не получена новая партия вакцины. Поэтому, подчеркнула министр, пока прививки делают только медработникам, к числу которых она не относится.

В будущем, заверила Аванесян, она обязательно подвергнется вакцинации сама и привьет своих родных и близких, пишет Sputnik Армения.