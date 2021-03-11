Преподаватель из Грузии выиграла в лотерее более $300 тыс

Лектор Тбилисского государственного университета Марине Кобахидзе сорвала джекпот в 1 015 291 лари (более $300 тыс).

Лотерея была разыграна 9 марта, однако победитель был назван не сразу. Компания "Национальная лотерея Грузии" просила игроков перепроверить свои билеты "Лото 6/42". Имя победителя назвали в прямом эфире одного из телеканалов, сообщает "Спутник-Грузия".

Марине Кобахидзе является жительницей Тбилиси, ей 55 лет. Счастливый билет она приобрела всего за два лари. В "Лото 6\42" разыгрывают джекпот уже четвертый раз, и уже во второй раз сумма выигрыша превысила миллион лари.