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Песков ответил на вопрос о предстоящих контактах Путина и Байдена

Песков ответил на вопрос о предстоящих контактах Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что главы России и США Владимир Путин и Джо Байден пока не планируют проведение телефонных переговоров.

"Пока нет никаких разговоров на этот счет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. 

В то же время Песков отметил, что контакты с новой администрацией США осуществляются по дипломатическим каналам регулярно. "Они непростые. Тем не менее, они есть. И это главное", - цитирует представителя официальной Москвы ТАСС.

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