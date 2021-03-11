В горах Сочи снова ждут схода лавин
МЧС России распространило штормовое предупреждение из-за лавинной опасности в горах Сочи, - сообщает пресс-служба мэрии курорта.
"В течение суток, с 18 часов 11 марта, в горах Сочи выше 1000 м есть опасность схода снежных лавин. На высотах выше 500 м прогнозируется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".
11 и 12 марта в горах выше 1000 м вероятно возникновение чрезвычайных происшествий, связанных со сходом снежных лавин, поэтому спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от выходов в горы.
Напомним, в Лазаревском районе Сочи завтра ожидается усиление ветра до 27 м/с, днем сегодня также будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с, к вечеру он усилится до 23 м/с.
Вестник Кавказа
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