В горах Сочи снова ждут схода лавин

МЧС России распространило штормовое предупреждение из-за лавинной опасности в горах Сочи, - сообщает пресс-служба мэрии курорта.

"В течение суток, с 18 часов 11 марта, в горах Сочи выше 1000 м есть опасность схода снежных лавин. На высотах выше 500 м прогнозируется слабая лавинная опасность", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Юг".

11 и 12 марта в горах выше 1000 м вероятно возникновение чрезвычайных происшествий, связанных со сходом снежных лавин, поэтому спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи принять все необходимые меры предосторожности, а также временно отказаться от выходов в горы.

Напомним, в Лазаревском районе Сочи завтра ожидается усиление ветра до 27 м/с, днем сегодня также будет порывистый ветер со скоростью 15-20 м/с, к вечеру он усилится до 23 м/с.