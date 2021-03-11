Китай и Россия договорились о создании постоянной лунной базы

Китай давно планировал создать пилотируемую лунную исследовательскую станцию. Теперь у КНР появился партнер по осуществлению лунных амбиций - Россия. Согласно соглашению, подписанному Национальным космическим агентством Китая (CNSA) и Российской государственной корпорацией по космической деятельности ”Роскосмосом”, две страны будут сотрудничать в создании постоянной лунной базы либо на поверхности Луны, либо на лунной орбите.

The Diplomat пишет, что Меморандум о взаимопонимании, подписанный 9 марта, призывает к ”широкому сотрудничеству” в отношении Международной научной лунной станции (МНЛС), описываемой как ”комплексная исследовательско-экспериментальная база с возможностью долгосрочной автономной работы, построенная на поверхности Луны и/или на лунной орбите”.

Интерес Китая к Луне обусловливается тремя основными факторами: возможностью использования лунных ресурсов (таких как водяной лед, гелий-3 и титан), возможностью развивать космический потенциал и национальным престижем. Китай постепенно становится мировым лидером в освоении космоса. Для Пекина Луна - база, позволяющая ему стать поистине космической державой, что будет отражать цивилизационную динамику, идеологическое превосходство и техническое мастерство.

База будет ”открыта для всех заинтересованных стран и международных партнеров”, что потенциально сделает Китай и Россию ядром новой эры международного космического сотрудничества. Международная космическая станция (МКС), расположенная на низкой околоземной орбите, уже более 20 лет принимает астронавтов для проведения научных исследований, но срок ее службы приближается к концу, как в оперативном, так и, возможно, в геополитическом плане. На фоне усиления российско-американской напряженности, финансовая поддержка МКС гарантирована только до 2024 года.

МКС поддерживает сотрудничество с США, Россией, Японией, Европой и Канадой, но исключает Китай. Поэтому Пекин решил реализовать планы по созданию собственной космической станции, при этом запуск основного модуля на орбиту произойдет в ближайшие несколько месяцев. Миссии с экипажем начнутся в этом же году, а строительство должно быть завершено в 2022 году. К 2025 году Китай хочет иметь в своем распоряжении единственную действующую космическую станцию, если МКС будет выведена из эксплуатации в соответствии с текущим графиком.

Китай ищет партнеров для своей МНЛС, а это значит, что Россия, возможно, не последняя, кто будет участвовать в проекте. Сообщается, что CNSA также предложило сотрудничество Европейскому космическому агентству.

Законодательство США не позволяет американскому космическому агентству НАСА сотрудничать с CNSA, а это означает, что Соединенные Штаты в соответствии с их собственными законами будут лишены возможности участвовать в проекте новой космической станции и китайско-российской лунной базы. Если планируемая МНЛС станет новой глобальной базой для космических исследований и экспериментов, Соединенные Штаты останутся в стороне, и таким образом, поменяются с Китаем местами.

Планы Китая предусматривают отправку первой пилотируемой лунной миссии в 2036 году, то есть пройдет больше десяти лет, прежде чем лунная база станет действующей. Еще до соглашения с Россией Китай планировал обеспечить долгосрочное присутствие человека на Луне. CNSA рассматривает южный полюс Луны, который считается богатым ресурсами, в качестве места для своей лунной исследовательской станции с целью проведения долгосрочных пилотируемых миссий после 2036 года. К 2045 году, к которому Китай хочет стать ведущей космической державой, база должна быть полностью работоспособной.