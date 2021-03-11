Запад Грузии охвачен протестами автовладельцев

Автовладельцы, таксисты и активисты НПО собрались у здания Дворца спорта в Кутаиси (Имерети), они требуют от правительства обратить внимание на цены на горючее, которые растут каждый день.

По словам участников, это третья подобная акция, предыдущие две результатов не возымели. "Мы обращаемся к правительству с просьбой своевременно отреагировать", - приводит требование протестующих Sputnik Грузия..

Сегодня участники протестов намерены перекрыть главную автомагистраль, а в случае невыполнения требования перейти к перманентным акциям.

Ранее сообщалось. Что уже на протяжении нескольких недель аналогичные акции проходят в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Телави.