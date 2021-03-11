Саркисян ответил на ходатайство Пашиняна о назначении главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян не одобрил назначение генерал-лейтенанта Артака Давтяна на пост главы Генштаба Армении. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Саркисян вернул премьер-министру Армении Николу Пашиняну ходатайство о назначении со своими возражениями.

Ранее Пашинян представил президенту Армении документ о назначении Давтяна главой Генштаба ВС вместо Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, истекли 10 марта. Гаспарян намерен оспорить свое увольнение в Административном суде.