"Угрюм-река": нужны ли ремейки полюбившихся советских сериалов?

Новую телеверсию "Угрюм-реки" зрители ждали, в том числе и ради любопытства. Удастся ли ее создателям не столько дотянуться до сериала 1968 года режиссера Ярополка Лапшина, сколько сказать что-то новое, предложить свое прочтение романа Вячеслава Шишкова? Первые комментарии телезрителей - не в пользу нового сериала. Его режиссер-постановщик Юрий Мороз даже был вынужден занять оборонительную позицию, заявив, что читать комментарии начнет только после выхода на экраны 12-ой серии.

Хотят авторы или нет, но новый сериал будут сравнивать с работой Лапшина. Тем, кому за 40 лет, смотрели тот сериал не один раз, успели полюбить его героев, воплощенных яркими советскими артистами. Я из числа таких телезрителей. Единственный вопрос, который бы я адресовал создателям нового сериала, зачем вообще потребовалось создавать еще одну телеэкранизацию великого романа. Впрочем, сам могу и ответить: чтобы лишний раз доказать, что копия всегда хуже оригинала, чтобы продемонстрировать пропасть между талантом великих советских режиссеров и нынешних киношников, чтобы убедить нас, что прежние худсоветы студий лучше разбирались в кино, чем "генеральные продюсеры". Новый сериал "Угрюм-река" - лубочная зарисовка о жизни в российской провинции конца XIX века, а не мудрая сага о семье Громовых в суровом сибирском краю.

Кинокритики еще выскажутся о достоинствах и недостатках сериала Юрия Мороза - с точки зрения режиссерских находок, артистической техники и т.д. Я не принял сериал, исходя из принципа: дьявол кроется в деталях, которые меня разубедили в серьезном подходе авторов к материалу. В глазах Георгия Епифанцева (исполнителя роли Прохора в сериале 1968 года) читалась вся отважно-авантюрная биография семьи Громовых: дед-разбойник, отец-коммерсант, матушка-страдалица, искусительница Анфиса. Нынешний Прохор похож больше на удалого белогвардейского офицера, которого судьба закинула в Сибирь из столичного гарнизона. Ни характером, ни внешне он не сибиряк, покоряющий Нижнюю Тунгуску! Анфиса почему-то ходит по восточносибирской деревне конца XIX века с химической завивкой пышных волос, хотя не было тогда в тайге салонов красоты.

Я прожил в Восточной Сибири три года, бассейны рек Енисей, Ангара и Лена знаю не понаслышке. Природа тех мест сурово-загадочна, вроде те же березы и сосны, луга и поля как в Средней полосе России, а на самом деле - другие. Сибирская природа имеет свой подтекст, который ощущается не столько визуально, сколько душой: в нем сочетаются и угрюмость, и заманчивость, и резкость, и заботливость о тех, кого эта природа кормит и бережет. Громовы - часть этой сибирской природы, в других условиях они будут и жить, и выглядеть иначе. Новый сериал снимали в Костромской и Ивановской областях, в Подмосковье, в Минске, что-то на Урале… Видимо, решили сэкономить на перелетах. Но сибиряки природу Средней полосы России за свою родную не примут.

Подождем 12-ой серии. Не исключаю, что новый сериал нас еще удивит. Но ведь русская литература очень богата на шедевры. Почему надо идти по следам советских коллег - да еще талантливых, не пытающихся выдать Суздаль за сибирскую тайгу - мне как зрителю непонятно.