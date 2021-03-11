Бандит, собиравшийся устроить теракт, уничтожен в Дагестане

Боевик, планировавший террористический акт, уничтожен во время КТО в Махачкале. Такое сообщение опубликовано на странице НАК РФ "ВКонтакте".

"На месте перестрелки обнаружены автомат, большое количество боеприпасов к нему и готовое к применению самодельное взрывное устройство в виде "пояса смертника", - говорится в нем.

В ведомстве добавили, что в результате КТО нет пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди силовиков. Органы безопасности реализуют необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее на сайте комитета опубликовали сообщение, в котором говорится, что сегодня в Дагестане во время оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о подготовке одним из сторонников международной террористической организации преступления террористической направленности, в связи с этим начальник республиканского Управления ФСБ РФ принял решение о проведении КТО и введении соответствующего правового режима на территории Советского района Махачкалы.

"Обнаруженному в частном доме бандиту было предложено сложить оружие и сдаться властям. В ответ он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов", - пояснили в ведомстве.