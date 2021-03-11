Брата Абдулатипова могут осудить на 15 лет

Государственное обвинение попросило приговорить экс-депутата Народного собрания Дагестана Раджаба Абдулатипова, обвиняемого в коррупции, к 15 годам колонии строгого режима.

Также обвинение потребовало назначить ему штраф в 8 млн рублей и лишить права занимать должности на госслужбе в течение пяти лет, - сообщили в пресс-службе Бабушкинского суда Москвы, который рассматривает дело Абдулатипова, передает "Интерфакс".

Фигуранту дела вменяется получение крупной взятки и особо крупное мошенничество, он был арестован в сентябре 2018 года.

Приговор Раджабу Абдулатипову, приходящемуся братом экс-главе Дагестана Рамазану Абдулатипову, будет зачитан в Бабушкинском суде столицы 22 марта.