Турция может купить у России Су-35 и Су-57?

Турция может рассмотреть возможность приобретения у России истребителей Су-35 и Су-57, рассказал глава министерства промышленности и технологий республики Мустафа Варанк.

"Если у России имеется самолет, отвечающий нашим текущим потребностям, если не возникнет сложностей с его внедрением в нашу систему и его запуском, то, конечно, мы можем закупить его у России или у другой страны в Европе", - цитирует его РИА Новости.

Глава ведомства подчеркнул, что у Анкары нет "какой-то категоричной антагонистической позиции" по этому поводу, и отметил, что данные вопросы регулярно поднимаются на встречах президентов России и Турции.

При этом, обратил внимание Варанк, приоритетом для республики является в первую очередь "развитие собственных возможностей" в области разработки истребителей пятого поколения. Тем не менее, еще раз указал он, если РФ будет располагать самолетом, соответствующим потребностям и задачам Турции, Анкара его приобретет.