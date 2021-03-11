Иран тряхнуло на 4,3

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Иране. Подземные толчки ощутили граждане Армении, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Отмечается, что землетрясение произошло в 09:46 по местному времени. По данным сейсмологической службы, сила толчков достигала 5-6 баллов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

В ведомстве добавили, что эпицентр землетрясения находился в 95 км от государственной границы Армении.

Толчки силой 2-3 балла ощутили жители городов Агарак, Мегри, Каджаран, Капан, Горис и Сисиан Сюникской области страны.