Иран тряхнуло на 4,3
Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Иране. Подземные толчки ощутили граждане Армении, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.
Отмечается, что землетрясение произошло в 09:46 по местному времени. По данным сейсмологической службы, сила толчков достигала 5-6 баллов, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
В ведомстве добавили, что эпицентр землетрясения находился в 95 км от государственной границы Армении.
Толчки силой 2-3 балла ощутили жители городов Агарак, Мегри, Каджаран, Капан, Горис и Сисиан Сюникской области страны.
Вестник Кавказа
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