В России за сутки выявлено 9270 новых больных коронавирусом

За минувшие сутки в России количество официально зарегистрированных случаев COVID-19 выросло на 9270, подтверждены 459 смертей с COVID-19, - сообщили в оперативном штабе.

Накануне было выявлено 9079 заразившихся - минимум с начала октября, а показатель ниже 10 тыс сохраняется третий день подряд, - передает РИА Новости.

Больше всего новых пациентов в Москве - 1281, накануне было 1116, Санкт-Петербурге - 961 и в Нижегородской области - 376, меньше всего - в Туве (шесть), Еврейской автономии и Магаданской области (по пять), а также в Чукотском и Ненецком автономных округах (по два).

На Северном Кавказе за минувшие сутки зарегистрировано 239 новых случаев заражения. Из них половина приходится на Ставрополье и Кабардино-Балкарию. В Ставропольском крае за прошедший день положительный тест на коронавирус подтвердился у 69 человек, в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 64 новых инфицированных, в Дагестане - 39, в Северной Осетии - 22, в Ингушетии - 17, в Карачаево-Черкесии и Чечне - по 14 новых случаев.

Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 360 823, скончались 90 734 человека, выздоровели 3 959 533 пациента.