Карантинные ограничения немного ослабили в Павлодарской области

Главный санитарный врач Павлодарской области Казахстана опубликовал новое постановление, смягчающее некоторые ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса.

В соответствии с документом, максимальное число детей в дежурных группах детских садов выросло с 15 до 25 человек, однако в целом же детские сады остаются закрытыми, пишет Sputnik Казахстан.

Аналогичное ограничение по наполняемости - 25 детей - вводится и для комбинированного обучения детей в школах с первого по пятый класс.

Бассейны и спа-центры смогут работать в воскресенье, причем в бассейне на пловца должно приходиться не менее 5 кв м зеркала воды, в спа на посетителя - не менее 4 кв м площади. Кроме того, для бассейнов нет ограничений на время работы.

Постановление вступает в силу 15 марта.

Напомним, Павлодарская область, как следует из матрицы оценки эпидситуации, располагается в "желтой" зоне.