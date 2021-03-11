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На двух автобусных маршрутах Ростова заработает туристический аудиогид

Фото: Ростовский Городской Транспорт
Фото: Ростовский Городской Транспорт

В скором времени на рейсовых автобусах двух маршрутов, следующих от Главного железнодорожного вокзала города в восточном направлении, заработает аудиогид, - рассказала директор департамента экономики Полина Коростиева.

В автобусах разместят информационные наклейки с QR-кодом, считав который, пассажир сможет прослушать интересную информацию о городе и памятных местах, которые проезжает автобус, - передает "АиФ-Ростов".

"Этот проект направлен на повышение интереса к истории и культуре города у ростовчан и гостей города", - добавили в администрации города.

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Вестник Кавказа

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