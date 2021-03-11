Обвинения по делу Манукяна направлены в прокуратуру

Дело лидера объединенной армянской оппозиции Вазгена Манукяна с обвинительным заключением направлено в прокуратуру, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Политика обвиняют в "озвучивании публичных призывов к насильственному изменению конституционного строя" в Армении. В качестве меры пресечения в отношении Манукяна избрана подписка о невыезде.

Согласно материалам дела, оппозиционер озвучил подобные призывы во время митингов 12 , 20 и 26 февраля. 20 февраля Манукян огласил план "А" который предполагал разъяснительные работы с гражданами, силовиками, депутатами, и план "Б" — быстрый захват власти.

Сейчас оппозиция заявляет, что план "А" работает, а необходимости в альтернативном сценарии нет.

Защита Манукяна считает дело политически мотивированным и планирует обжаловать меру пресечения.