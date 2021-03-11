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"Грузинская мечта" готова выстроить диалог с оппозицией

&quot;Грузинская мечта&quot; готова выстроить диалог с оппозицией

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на заседании Кабмина заявил, что правящая партия страны "Грузинская мечта" готова продолжить режим конструктивного диалога с оппозицией.

Он отметил, что в Грузии разделяют рекомендацию и совет Европарламента о том, что власть и оппозиция должны найти общий язык и достичь соглашения для нормальной работы парламента, а страна смогла бы вернуться к нормальной политической жизни, сообщает "Спутник-Грузия".

Стоит добавить, что пятый раунд переговоров между правящей партией Грузии и оппозицией при посредничестве эмиссара Европейского совета Кристиана Даниэльссона, предположительно, состоится в конце этой недели.

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