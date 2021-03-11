Турция меняет правила въезда для туристов

Уже с понедельника, 15 марта, туристам для въезда в нужно будет заполнять специальную электронную анкету, сообщает АТОР со ссылкой на информацию от крупного авиаперевозчика.

Минздрав страны отменяет требование по заполнению бумажной анкеты по контролю за COVID-19 на всех рейсах в Турцию. Теперь прибывающие граждане (в том числе и подданные Турции) должны будут за 72 часа до поездки заполнить форму на сайте Минздрава https://register.health.gov.tr, распечатать ее и скачать на электронное устройство (смартфон, планшет). Анкету нужно будет предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета, - передает РИА Новости.

При регистрации система потребует указать работающий мобильный телефон, на который она выдаст туристу HES-код, необходимый для передвижения по стране, при заселении в отели и для посещения ряда объектов и мероприятий.