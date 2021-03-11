Президент UFC охарактеризовал Нурмагомедова

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов остается абсолютно лучшим бойцом в мире, заявил президент UFC Дана Уайт.

В этой связи он выразил надежду на то, что "дагестанскому орлу" в спорте для найдется еще немало интересного. "Хабиб не тормозит дивизион. Всем этим парням нужно драться между собой и доказывать. Вот Порье, например, первый номер. Но как прошел его бой с Хабибом?", - сказал он, отвечая на вопросы BT Sport.